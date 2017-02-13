Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Eski Van Caddesi üzerindeki sabit semt pazarının çatısının bir bölümü karın ağırlığına dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Satış yapan esnafla alışverişe gelenlerin bulunduğu pazarda Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgede çok sayıda ambulans hazır bekletilirken, pazarın etrafına ise güvenlik şeridi çekildi.Ağrı Valisi Musa Işın, olayda şimdiye kadar bir yaralının olduğunu belirterek, görgü tanıklarının ifadesine göre çatının çökmeden önce çatırdamasıyla birçok kişinin kaçtığını ve iki kişinin enkaz altında olabileceğini söyledi.