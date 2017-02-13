Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 Ocak Pazar günü Bodrum’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Orgeneral Akar, Kardak kayalıklarına giderek incelemelerde bulunmuştu. Akar’ın ziyaretinin ardından Yunan askerleri bölgeye gelerek zaman zaman Türk karasularına girmiş ve sınır ihlali yapmıştı. 15 gün boyunca birçok kez Türk Sahil Güvenlik ekiplerini taciz eden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, 4 gündür kayalıklara uğramıyor. Yunan askerleri en son 9 Şubat Perşembe günü 2 kez sınır ihlali yapmıştı. İlk ihlali 12 adalardan biri olan Bulamaç Adasını geçerek Türk karasularına girmişti. Aynı gün içerisinde Yunan askerleri Kardak kayalıklarını geçerek sınır ihlali yapmıştı. Bunun üzerine Türk karasularında 25 dakika boyunca kovalama yaşanmış ve Yunan sahil güvenlik ekipleri Türk askerleri tarafından geri püskürtülmüştü.

11 gün boyunca yaşanan gerginliğin yerini son 4 gündür sessizlik aldı. Fırtınanın etkisiyle Türk sahil güvenlik ekipleri Kardak kayalıklarındaki devriyelerine ara verdi. 2 gündür etkili olan fırtına nedeniyle Yalıkavak’ta bulunan sahil güvenlik komutanlığı önünde bekleyen TCSG 72 ve TCSG 302 botlar denize açılamadı. Fırtınanın dinmesini bekleyen ekiplere tekrar Kardak kayalıklarındaki nöbetlerine devam edecekleri öğrenildi.