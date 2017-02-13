Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu,53 Gazeteciler Derneğinde düzenlediği basın toplantısında, başkanlık modelinin 1970 yıllarda Türkiye'nin gündemine girdiğini vurguladı. Bu modelin 1980'li yıllarda ise hız kazandığını belirten Kuzu, "Bir çok platformlarda bu konuşuldu. Türkiye'de mevcut model şimdiki modelle bir yere varamıyor. Bu model inişli ve çıkışlı bir model. Şu anki hükümetimizin numarası 65. Cumhuriyetimizin 94. yılı. 94 yılda 65 hükümet kurmuşuz. Biz aslında 65. hükümeti Cumhuriyetimizin 260 yılında kuracaktık. Türkiye bu kadar kötü yönetilmiş. Bu rakamı da yüksekten AK Parti oldu. 15 yıldır tek başına iktidar olduğu için." ifadesini kullandı.

Kuzu, koalisyonlarla Türkiye'nin pazarlıklar içerisine girdiğine işaret ederek, "Ben buna at pazarlığı diyorum. Bugünkü modelde çok büyük bir israf var. Ne kadar azaltsan da sistemin kendinin biriktirdiği bir bürokratik koca bir hantallık var ortada. Bürokratik yapıyı bu modelle kurtaramıyorsun. Şimdiki modelimiz kim vurduya giden bir model. Bu modelden bu memlekete fayda gelmez. Getirdiğimiz model koalisyonlara mutlak biz çözümdür. Millet koalisyondan korkar. 7 Haziran'da Türkiye bunu yaşar gibi oldu. O gün arama motorunda gençlerin en çok aradığı kelime koalisyon nedir kavramı olmuştur. AK Parti bugün var yarın yok. Sonuç olarak bir çok parti geldi geçti. Partiler nihayetinde bir hizmet kervanıdır. Görevini tamamlar. Biri daha uzun veya kısa kalabilir. Sonuç olarak bir sistemi düzeltmemiz lazım. Demek ki birinci ana sorun bu. Getirdiğimiz model bunu hallediyor. İkincisi iki başlılık dediğimiz model ve bürokratik engel. İki başlılık sorunu da çözüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Rejim değişikliği söz konusu değil"

Rejimin değiştirileceği eleştirilerine de değinen Kuzu, "Rejim değişikliği söz konusu değil. Laiklik yerinde, Ankara'nın başkent olması yerinde, bayrağımız yerinde, hiçbir değişiklik yok. Yaptığımız bir iç mimarlıktır. Binada bir sorun yok, bina yerinde. Rejim değişikliği itirazını reddediyoruz. Bu kafa karıştırmaktan başka bir şey değil. Rejimin ana kolonlar yerinde. Bunda oynama ve oynatma yok. Böyle bir niyetimizde yok." dedi.

Kuzu, sol kesimin 'ben iktidara gelemem' endişesi yaşadığını savunarak, şu görüşlere yer verdi:

"60 yıllık parlamenter sistemde eski başbakan Bülent Ecevit'in geldiği bir iki dönem dışında sol zaten pek gelememiş. Sanki çok geliyorlar da ötekinde gelememe endişeleri var. Bakın göreceksiniz sol gelirse bu modelde gelir. Niye bu modelde gelir? Yüzde 51 modeli ile geliniyor. Bu modelde gelecek. Biz bir daha gelemeyiz endişesi doğru değil. Bu modelde gelinir. Hep sağ mı gelecek diye endişe duyulmaya gerek yok. Bu modelin amblemi bence elini en çok kim açarsa o gelir. Ne olursan gel Hz. Mevlana gibi. Bunu yapan kazanır. Ben bunu yapmam kardeşim ben gerilim istiyorum. İstersen yüzde 10'da kalırsın. Türkiye'nin böyle bir barışa ve böyle bir merkezde toplanma ihtiyacı var. Kim çok kucaklarsa o öne çıkacaktır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile bu modele 'evet' demelidir."

"Dirayetli hükümetler lazım, koalisyonlarla bir yere varılmıyor"

Orta yolu buldukları yeni modelden başka ülkenin seçeneği olmadığını belirten Kuzu, "Bir denge modeli getirdik. Bu sistem bence inşallah işler. Türkiye'nin başka seçeneği yok. Bölgede korkunç bir savaş potansiyeli var. Birinci dünya savaşı üçüncü dünya savaşı olarak devam ediyor. Kurtuluş savaşının ikincisini yaşıyoruz. Yedi düvelle boğuşuyoruz. Burada Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. İyi bir devlet adamı örneği gösterdi. Kendisi bu modele prensip olarak kabul etmemekle beraber millete sunma imkanı getirdi. 15 Temmuz'dan sonra 'bu modelin gerekli olduğunu gördüm' dedi. Neden evet dediğini ayrıntılı açıkladı. Bu önemli bir gelişme. 15 Temmuz gibi bir darbenin 7 Haziran sonrası olduğunu düşünün. Ne olurdu ülkenin hali? Bu bölgede dirayetli hükümetler lazım. Koalisyonlarla bir yere varılmıyor." dedi.