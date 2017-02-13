Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bahreyn'de Başbakan Khalifa bin Salman Al Halife tarafından onuruna verilen öğle yemeğinin ardından Bahreyn El-Fetih Camisi ile Kuran Müzesine geçti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde Erdoğan, incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklamada "Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan müzede sergilenen, farklı tarihî dönemlere ait, farklı yazı çeşitleri ile yazılmış Kur'an-ı Kerim örneklerini inceledi ve eserlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı" denildi.

EMİNE ERDOĞAN İLGİTLE İNCELEDİ

Müze ziyaretinden geçilen fotoğraflarda ise, Emine Erdoğan'ın özellikle minyatür Kuran baskılarına ve tabletlerine olan ilgisi dikkat çekti.

ERDOĞAN VE HEYET SUUDİ ARABİSTAN'A GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn'deki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 19.00'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bahreyn Uluslararası Havalimanı'ndan Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Hatun Demirer ve büyükelçilik mensupları uğurladı. Bahreyn Kralı Al Halife, Erdoğan'a uçağa kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan da Suudi Arabistan'a geçti.