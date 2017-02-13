Akşam saatlerinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, programına da başladı. Erdoğan, Kraliyet Misafirhanesinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif’i kabul etti. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Prens ve Bakanı kabul etti
13.02.2017 - 22:36 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 22:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif’i kabul etti.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,cumhurbaşkanı,suudi arabistan prensi,
446824 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/446824.aspx
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