Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, "Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü, Milletvekili Peter Pilz'in 10 Şubat 2017 tarihinde yaptığı basın toplantısında ifade ettiği, Viyana Büyükelçiliğimizi de hedef alan ülkemize yönelik ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Avusturya Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü Peter Pilz'in Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla ilgili bir soruya cevap verdi.

"VİYANA BÜYÜKELÇİMİZİ HEDEF ALIYOR"

Pilz'in açıklamasında yer alan ithamların gerçek dışı olduğunu ifade eden Müftüoğlu, "Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü, Milletvekili Peter Pilz'in 10 Şubat 2017 tarihinde yaptığı basın toplantısında ifade ettiği, Viyana Büyükelçiliğimizi de hedef alan ülkemize yönelik ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaları kesinlikle reddediyoruz" dedi.

"BU TÜR AÇIKLAMALARDAN KAÇINMALARI GEREK"

Müftüoğlu, Avusturyalı yetkililere sağduyuyla hareket etmeleri ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Avusturya'daki Türk toplumunun esenliğine zarar veren bu tür açıklamalardan kaçınmaları gerektiği çağrısında bulundu.

"MİT'İN AVUSTURYA'DA 200 AJANI VAR"

Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü Peter Pilz, Türkiye'nin Avusturya'da MİT koordineli 200 kişilik muhbir ekibi olduğunu iddia etmiş, elinde delil bulunduğunu ileri sürerek bu ekibin muhalifleri Ankara'ya raporladığını söylemişti. Avusturya İçişleri Bakanlığı ise olayın soruşturulacağını açıklamıştı.