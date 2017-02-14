Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca şubat ayında sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan değişik rütbelerdeki jandarma personelleri Ertuğrul S, İbrahim O, Mehmet D, Murat K, Mustafa Ç, Serdar G. ve Serdar K. ile emekli din kültürü öğretmeni Adnan D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emekli öğretmen Adnan D'nin örgütün okullarında çalıştığı ve bir dönem Soma "ilçe imamlığı" yaptıktan sonra, örgüte ait yurt dışındaki okulda görev yaptığı öğrenildi.