Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nuri Elibol ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 16 Nisan referandumu için “Cumhuriyetin sigortası olacak” dedi. İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Nuri Elibol’un da aralarında bulunduğu gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Albayrak, referandum ve FETÖ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ’nün madencilik alanında oynadığı oyunlarla ilgili çok önemli tespitleri olduğunu söyleyen Albayrak “Madencilik, FETÖ’nün önemli yatırım alanlarından biri. Kamuoyunca bilinen bazı firmaları vardı. Onların devrettiği ruhsatları, son dönemde yurt dışında kurulan şirketlere satışını yakaladık. Bunlar “yabancılar maden ruhsatı alıyor” kamuflajı ile sunuluyordu. Hepsini durdurduk. Yabancı bir firma Türkiye’de yatırım yapacak, madeni alıyor, bir Türk firma, yabancıya satıyor zannediyorsunuz. Bir baktık ki arkasında paralel var. Bu konuda çok hassas inceleme yürütüyoruz” dedi.

TEYAKKUZDA OLACAĞIZ

Referandum olana kadar her türlü şeye hazırlıklı olmak gerektiğini ifade eden Albayrak, şunları söyledi: “15 Temmuz’u yaşadık. Referandumun nasıl bir manaya geldiğini doğru okumamız gerek. Sistem değişikliğine karşı olanlar ‘Cumhuriyet kazanımları’ diyor. Cumhuriyet için bugüne kadar tüm tehditler tarihe gömülecek. Cumhuriyeti ilelebet bu toplumun, bu toprakların kalıcı değeri olarak ortaya koyacak en önemli seçim bu. Bu referandum Cumhuriyetin sigortası olacak. Cumhuriyet halkın iradesi, öyle değil mi? Yani darbeymiş, krizmiş, koalisyonlmuş, Türkiye’ye bugüne kadar farklı kisveler altında yapılan antidemokratik her türlü halkın iradesine karşı müdahaleyi elimine etme noktasında çok kritik bir seçim.”

Halkımıza iyi anlatmalıyız

Berat Albayrak şunları söyledi: Halkımıza referandumu doğru anlatmalıyız. Devletin başında bugün seçim yaşamasak da, yarın olması muhtemel bu siyasi riskin, bu çıkmazın, artık yasamayla yürütmenin de tamamen ayrılarak yürütmedeki çok başlılığın elimine edilmesi gerek. Cumhurbaşkanının sadece vatana ihanetten değil, sistem noktasına taşınarak yargı denetimine açıyorsunuz. Birçok çerçevede bir kalıba oturtuyorsunuz. Buradan çıkacak sonuç; Türkiye’nin siyasi, ekonomik, birçok anlamda istikrarlı bir ülkeye kavuşmasıyla alakalı.