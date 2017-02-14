Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye’nin kuzeyindeki El-Bab operasyonunda sona yaklaşıyor. Bölgeden gelen son haberlere göre, TSK ve ÖSO güçleri, El-Bab’ın batısı ve güneyinde ilerlemeye devam ediyor. Merkezin yaklaşık 1,5 kilometre içine giren ÖSO ve TSK, güney yönünden de Gençlik Merkezi, Büyük Fırın bölgeleri ve buğday siloları ile araba hurdalığını ele geçirdi. ÖSO, Tadif beldesine giden kavşağa da ulaştı. Batıdan ve güneybatıdan El-Bab-Halep yoluna uzanan ÖSO, böylece ilçe merkezinin yüzde 40’lık bölümünde hâkimiyeti sağladı.

ESAD GÜÇLERİ DURDURULDU

Öte yandan, ÖSO’nun Tadif Kavşağı’nı almasıyla, kentin güneyinden ilerleyen Esad rejimi güçlerinin El-Bab’a yönelmesi engellenmiş oldu. Rusya, kentin güneyindeki DEAŞ hedeflerini vurarak Esad güçlerinin 20 Ocak’tan bu yana kente doğru ilerlemesini sağlamıştı. Rejim güçlerinin önündeki ilk hedef, El-Bab’ın en büyük beldesi Tadif’i ele geçirmekti. Ancak Tadif’in güney kesiminde bulunan rejim güçleri henüz beldenin merkezine giremedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise rejim güçlerinin beldeyi ele geçirdiğini duyurmuştu. Böylece, son gelişmeler ışığında, TSK ve ÖSO’nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ilerleyişi 35,1 kilometre derinliğe ulaşmış oldu. 24 Ağustos’tan bu yana bin 927 kilometrekarelik alan terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK’dan temizlendi.

DEVASA TÜNELLER VAR

Bu arada, bilindiği gibi, Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında geçtiğimiz haftalarda El-Bab hastane tepesine sızan askerlerimizin tepeyi ele geçirdikten sonra düzenlenen canlı bomba saldırıları neticesinde 15 askerimiz şehit olmuştu. TSK’nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiği hastane tepesi bölgesinde yapılan aramalarda devasa bir tünel bulundu. Hastanenin alt kısmında bulunan ve aşağı şehir merkezine doğru uzayan devasa tünelin 15 askerimizin şehit edilmesinde canlı bombaların geçişi için kullanıldığı tespit edildi. Kontrolün önemli ölçüde sağlandığı El-Bab’ın düşmesinin an meselesi olduğu öğrenildi. TSK’dan yapılan açıklamada, ayrıca, 51 DEAŞ hedefine yönelik hava harekâtı düzenlenerek barınma maksatlı kullanılan 51 bina imha edildiği belirtildi.