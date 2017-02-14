Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kapan MANAMA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ateş çemberiyle kuşatılan İslam coğrafyasının sancılı günler yaşadığını ve ağır bir imtihandan geçtiğini söyledi. Bahreyn’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında düzenlenen konferansta konuşan Erdoğan, tüm İslam âleminin birlikte hareket etme zamanının çoktan geldiğini belirtti.

Körfez ülkelerinin yetkililerini Suriye konusunda ellerini taşın altına koymaya davet eden Erdoğan, özetle şunları kaydetti: Yüzyıllardır barışın adresi olan bu coğrafya maalesef günümüzde acıyla, terörle, gerilimle, yıkımla, bombalarla anılıyor. Binlerce yıllık İslam medeniyetine ev sahipliği yapmış mimarisi, kütüphaneleri, camileri, türbeleri, ilim, hikmet ve irfanın merkezi olmuş bu topraklar ateş, kan ve gözyaşıyla yeniden dizayn ediliyor. Etnik kimlik, dil, kabile, renk ve mezhep temelinde birbirlerine yabancılaştırılan Müslümanlar Suriye’de, Irak’ta, Libya’da, Yemen’de ve daha pek çok yerde kendi kendilerini tüketiyor.



Arap ve İslam medeniyetinin göz bebeği şehirlerin terör örgütlerinin, yabancı güçlerin vekâlet ve yıpratma savaşlarının sahası haline getirilişini hep birlikte takip ediyoruz. İnsanlık vicdanının suskun kaldığı bu durum karşısında muktedirler ellerini ovuşturmakla, riyakârlar ise ne yazık ki timsah gözyaşları dökmekle meşguldür.

Komşuları zillet içinde yaşarken, aynı dili konuştuğu, aynı kıbleye yöneldiği kardeşleri zulüm görürken, hiçbir ülke, hiçbir toplum sadece kendi konforunu, sadece kendi geleceğini düşünemez. Zira bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. Bu topraklarda mazimiz de istikbalimiz de müşterektir. Bugün Suriye’nin, Irak’ın, Libya’nın oralarda yaşayan kardeşlerimizin başına gelenlerin yarın bizlerin de başına gelmeyeceğinin garantisi yoktur.

Bu sebeple daha sonra değil hemen harekete geçmemiz gerekiyor.

Katil Esad bugüne kadar 1 milyona yakın insanı öldürmüştür. Peki biz bunlara sabırla bakabilir miyiz? Zulme rıza zulümdür. Orada bir zulüm var ve biz bu zulme sessiz kalamayız. Ya buna elimizle müdahale edeceğiz, ya dilimizle müdahale edeceğiz, bu da yetmiyorsa kalbimizle buğzedeceğiz. Ama bakıyorum ki İslam dünyasında ne yazık ki bu hassasiyet birçok yerde yok. Ben bu hassasiyete davet ediyorum. Körfez ülkeleri yetkilileri Suriye konusunda ellerini taşın altına koymalılar.

Birkaç ay önce teröristlerin cirit attığı 2 bin kilometrekarelik alanı, şu anda güven ve umut alanı olarak halletmiş durumdayız ama yeterli değil. Hedefimiz, burada en az 4-5 bin kilometrekarelik bir alanı, güvenli bölge haline getirmektir. El-Bab’ı da DEAŞ’tan temizledikten sonra hedefimiz Menbiç ve Rakka..