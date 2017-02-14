Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı. Kulp Kaymakamlığı ile Kulp Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında terör soruşturması yürütülen Salkımlı, Ayhan, Tuzla ve Karpuzlu mahalle muhtarları görevden uzaklaştırıldı. Bu kapsamda söz konusu muhtarların yerine vekaleten görevlendirme yapıldı.