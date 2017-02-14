Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı. Kulp Kaymakamlığı ile Kulp Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında terör soruşturması yürütülen Salkımlı, Ayhan, Tuzla ve Karpuzlu mahalle muhtarları görevden uzaklaştırıldı. Bu kapsamda söz konusu muhtarların yerine vekaleten görevlendirme yapıldı.
Diyarbakır'da 4 mahalle muhtarı görevinden uzaklaştırıldı
14.02.2017 - 11:44 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 11:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kulp Kaymakamlığınca, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan 4 mahalle muhtarının yerine vekaleten görevlendirme yapıldı
Etiketler : diyarbakır,kulp,muhtar,haberler,
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