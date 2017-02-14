TSK: Mardin Nusaybin'de hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıya anında karşılık verildi. 1 terörist öldürüldü. PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe misli ile mukabele kapsamında karşılık verildi.
Nusaybin sınırında çatışma
14.02.2017 - 12:29 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 12:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ''Mardin'in Nusaybin ilçesinde hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıya anında karşılık verildi. 1 terörist öldürüldü. PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe misli ile mukabele kapsamında karşılık verildi'' denildi.
Etiketler : mardin,nusaybin,pyd,pkk,çatışma,
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