TSK: Mardin Nusaybin'de hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıya anında karşılık verildi. 1 terörist öldürüldü. PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe misli ile mukabele kapsamında karşılık verildi.