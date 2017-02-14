Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişiklik referandumu için AK Parti'nin kampanyaya 25 Şubat'ta Ankara Arena'da başlanacağını açıkladı.

Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz. 18 Mart'ta dünyanın ayaklar arası en büyük köprüsünün temelini atıyoruz. Bu anayasa 1982 model yolda kalıyor, tekliyor. Hayırcılar ittirirsek belki çalışır diyor. Çalışmaz. Milleti yormayın.

Bir de bu hayırcılar var. Kelime oyunlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Lafla peynir gemisi yürümez. Hele HDP, PKK ve FETÖ gemisi hiç yürümez.

Terör örgütüyle topyekun mücadeleye girmiş durumdayız. Bu CHP iktidarın her şeyine muhalif olması üzerinden siyaset yapıyorlar.

FETÖ İÇİN YENİ HAMLE

Biz Türkiye'de demokrasinin başını öne eğdirecek bir olay daha yaşansın istemiyoruz.

El Bab nihayet büyük ölçüde kontrole alındı. Atılanlar haksızlık yapıldığını düşünüyorsa, KHK'yla yeniden değerlendirme mekanizmasını hayata geçirdik.

FETÖ'nün elebaşısının iadesi için girişimlerimiz devam ediyor. Bu konuya özellikle önem veriyoruz. Teröristbaşının bir çiftlikte keyif çatmasına rıza gösteremeyiz.

Umuyorum yeni yönetim iade konusunda somut adımlar atacaktır.

"16 NİSAN'DA SİYASİ GÖRÜŞÜMÜZÜ EVDE BIRAKACAĞIZ"

Gündemimizde hiçbir zaman tek bir konu yok. Ekonomi, dış politika, güvenlik, turizm, ulaşım; hayatın her alanında durmadan yorulmadan kararlar alıyoruz. Kaydedilen bu ilerlemeleri kalıcı haline getirmek için, güvenli hale getirmek için anayasamızda bu değişikliği yaptık. 16 Nisan'daki halkoylaması çok önemli. Şüphesiz siyasi görüşümüzü evde bırakacağız. Milli duygularımızla hareket edeceğiz.

AK PARTİ'NİN REFERANDUM TAKVİMİ

AK Parti ana kademe yöneticileri, milletvekillerimiz, kadın-gençlik kollarımız, temsilcilerimiz bütün makamlarımız, bütün teşkilatımız iki ay içerisinde sahadayız. Önce 25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın başlangıcını gerçekleştireceğiz. Yalan ve iftiralarla hayırcı blok bu süreci sakatlamaya çalışıyor. 2 ay boyunca memleketin her yerini karış karış gezeceğiz.

Seçim takvimi belli oldu, 16 Nisan Pazar günü sandığa gidiyoruz. 18 Şubat'ta listeler askıya çıkıyor. Seçmen listeleri güncellenecek.