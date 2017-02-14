Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında konuştu. Ekonomik gelişmelere de değinen Yıldırım, "Tarım kesiminin Ziraat Bankası'na olan bir milyara yakın olan borçlarını yeniden yapılandırıyoruz. Borçlar 5 yıl süresince yapılandıracağız" dedi.

"BİR MİLYARA YAKIN BORCU YAPILANDIRACAĞIZ"

Yıldırımın konuşmasından satır başları şöyle;

Ekonomideki gelişmelerle ilgili anında tedbir alıyoruz, mali disiplinden asla taviz vermiyoruz. Reel sektörü desteklemeye de devam edeceğiz. Ekonomi Koordinasyon Kurulunda aldığımız kararları bire bir uyguluyoruz. Tarım kesiminin Ziraat Bankası'na olan bir milyara yakın olan borçlarını yeniden yapılandırıyoruz.

"EKONOMİDE AYAK BAĞLARINDAN KURTULACAĞIZ"

Döviz kurları hareketlendi, kıyamet koparıldı. Şimdi yüzde 8'lik aşağıya doğru bir iniş var. Felaket tellallarının sesi çıkmıyor. Dövizdeki oynaklık geçicidir. 2017 baharından itibaren Türkiye her alanda şaha kalkmaya devam edecek. Yazla birlikte ekonomide de demokrasi de de ülkemizin ayak bağlarının hepsinden kurtulacağız."