Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi'ne götürmeme kararı aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"AYM'YE GİTMEYECEĞİZ, SON SÖZ MİLLETİN DİVANIDIR"

"Anayasa Mahkemesi'ne gitme yolu açıktır. Ama sorun bir hukuk sorunu değil. Halkın konuya el koyup kesin bir şekilde çözmesidir. Amasya Tamimi'nde denildiği gibi, milleti azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Sandıkta kararın verileceği 60 günü milletin hakemliğine emanet edeceğiz. Asıl yüce divan halkın divanıdır, milletin divanıdır. Bunun için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğiz. Son söz yüce divan değil, milletin divanıdır"