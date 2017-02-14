Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maslak'ta ünlü tiyatrocu Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü Nihat Şaki'nin yaklaşık 2.5 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliyesine karar verildi. Mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunda Şaki'nin tam kusurlu olduğu belirtildi.