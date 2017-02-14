Maslak'ta ünlü tiyatrocu Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü Nihat Şaki'nin yaklaşık 2.5 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliyesine karar verildi. Mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunda Şaki'nin tam kusurlu olduğu belirtildi.
Erdal Tosun'un ölümüne sebep olan sürücü tahliye edildi
14.02.2017 - 14:59 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 14:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü sanatçı Erdal Tosun’un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sürücü Nihat Şaki’nin tahliyesine karar verildi.
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