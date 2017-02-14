Bahreyn'deki temaslarını tamamlayarak Körfez ülkeleri ziyaretinin ikinci durağı olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman tarafından resmi törenle karşılandı. Yemame Sarayı'nda gerçekleşen resmi tören sonrasında Kral Selman tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verilen öğle yemeğine geçildi. Erdoğan daha sonra iki ülke arasında gerçekleşecek heyetler arası görüşmelere iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı
14.02.2017 - 15:28 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından resmi törenle karşılandı.
Kaynak: AA
Etiketler : suudi arabistan,
447027 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/447027.aspx
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