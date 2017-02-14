Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahreyn'deki temaslarını tamamlayarak Körfez ülkeleri ziyaretinin ikinci durağı olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman tarafından resmi törenle karşılandı. Yemame Sarayı'nda gerçekleşen resmi tören sonrasında Kral Selman tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verilen öğle yemeğine geçildi. Erdoğan daha sonra iki ülke arasında gerçekleşecek heyetler arası görüşmelere iştirak edecek.