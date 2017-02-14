Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail SONSUZ - ANKARA

Yılmaz, "Bu aslında yeni hükümet sisteminin de ne kadar doğru olduğunu gösteren güzel bir örnek. Sırtınızı bir takım vesayet yapılarına dayamazsanız milletin gözüne girmeye çalışırsınız, mahkemeler yerine millete gidersiniz. Bugüne kadar hep mahkemelere gittiler. Biraz da bunun utancı içindeler diye düşünüyorum. Mahkemeye gitmeyi göze alamadılar. 'Mahkemeye gidersek bu konuda eleştiriliriz, milleten kaçıyorlar gibi bir izlenim oluşur' diye düşündüler. Yoksa zihniyette çok büyük bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. Ama inanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile CHP de değişmek zorunda kalacak. Mahkemelere giden değil, millete giden bir CHP olmak zorunda. Çünkü millet doğrudan hükümeti belirleyecek. Vesayet odakları Ankara'da kapalı kapılar ardında siyaseti belirleyemeyecek. CHP'nin üst kadrolarının da bu yeni sistemde çok rahat etmeyeceğini, CHP'nin kendisini yenilemek zorunda kalacağını, bunun da ülkemizin hayrına olacağını düşünüyorum.