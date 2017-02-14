Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada yeni bir savaş alanı olarak 'siber savaşlar' giderek kızışıyor. İletişim araçları ise en hızlı gelişen alanlardan. Türkiye, bu nedenlerden ötürü 5. nesil iletişim teknolojilerine geç kalmak istemiyor.

Türkiye, geçtiğimiz yıl 4.5G teknolojisine geçti. Aslında bu gelişme 5G'ye geçişte bir durak olarak görülüyor. 5G'ye yönelik olarak bugün de Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesindeki Teknokent'te 5G Merkezi açıldı. Açılışta konuşan Başbakan Binali Yıldırım, merkezin açılışını 'Küçük ama anlamlı bir adım' olarak nitelendirdi.

'TÜRKİYE 5G ÜRETECEK'

5G Merkezi ile ilgili bilgi veren Yıldırım, ''ULAK Projesi de 5G Projesidir. Dünyada 5G teknolojisi henüz kesinleşmiş değil. ULAK çalışması da böylece boşa gitmemiş olacak. 1 yıl iyi bir süre. Bu merkez aynı zamanda özel sektör ve kamu içinde labaratuvar görevi görecek. Üretilen yerli yazılımlar, bütün teknolojilerin testleri burada yapılacak. Türkiye 5G'de sadece uygulayıcı değil, aynı zamanda da 5G teknolojisinin üreticisi olacak.'' şeklinde konuştu.

BİLİŞİMİN SAVUNMADAKİ YERİ

5G'nin henüz ticarileşmediğini ve diğer ülkelerin önümüzdeki yıllara yönelik planlar yaptığını ifade eden Yıldırım, iletişim teknolojilerinin savunma boyutuna da değindi. Yıldırım, şöyle konuştu:

''Artık bir ülkeyi bilişim alt yapısını bilgi dışı bırakılıyor. Hatta darbe girşimlerinde kullanılıyor. Arap Baharı'nda Tunus'tan başlayıp tüm bölgeyi saran hareketlerin başı bilgi dışı kalınmasıdır. 15 Temmuz'da da aynı şekilde. Milleti korkutmak sindirmek için TRT'yi ele geçirip korsan bildiri okuttular, Türksat'ı bombaladılar, basın yayın kuruluşlarına baskın yaptılar.''