Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile 2 subay hakkında açılan davada, tutuklu 48 askeri öğrencinin tahliyesine karar verdi. Davada, 2 komutan dışında tutuklu kalmadı.
FETÖ'den tutuklu 48 askeri öğrenci tahliye edildi
14.02.2017 - 18:19 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açılan davada, tutuklu 48 askeri öğrencinin tahliyesine karar verdi.
Etiketler : ankara,fetö,tahliye,
447079 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/447079.aspx
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