Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile 2 subay hakkında açılan davada, tutuklu 48 askeri öğrencinin tahliyesine karar verdi. Davada, 2 komutan dışında tutuklu kalmadı.