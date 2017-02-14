Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukurca'da terör örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.

KAZAN VADİSİ OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLDİ

Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde düzenlenen operasyonda 14,5 milimetre çapında 152 doçka makineli tüfek mühimmatının ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.