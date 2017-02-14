Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde MİT‘in Avusturya'da 200 ajan ile muhalifleri ve terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen yanlılarını takip ederek Ankara’ya rapor ettiği iddialarını gündeme getiren Avusturya Yeşiller Partisi Milletvekili ve Güvenlik Sözcüsü Pilz, İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka’yı ATİB’e karşı harekete geçmeye çağırdı.

KÜSTAH TEHDİT: 30 DEVLETLE AYNI ANDA BAŞ ETMEK ZORUNDA KALIRSINIZ

Avusturya basınında yer alan haberlere göre, güvenlik birimlerine ATİB hakkında belgeler sunan Pilz, ATİB’in kendi tüzüğüne aykırı hareket ettiğini savundu. “Bu derneğin Türkiye‘den ya da genel olarak yurt dışından para alması İslam yasasına aykırı“ diyen Pilz, iddiaların doğru çıkması durumunda devlet kurumlarının ATİB’i feshetmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’den gelebilecek tepkilerden çekinmediğini de kaydeden Pilz, “Gizli belgeleri Avrupa çapında paylaşırız. Türkiye hükümeti o zaman 30 devletle aynı anda baş etmek zorunda kalır” diye konuştu.

Krone gazetesinin haberine göre, Avusturya İçişleri Bakanlığı kendilerine ulaşan bilgileri savcılığa ulaştırmış durumda. Ayrıca Başbakan Christian Kern‘in de, Pilz’in iddiaları üzerine harekete geçerek, ATİB’in hangi kaynaklardan mali destek aldığını saptamak amacıyla, derneğin mali yönden özel denetime tabi tutulması yönünde talimat vermiş bulunuyor.

"DENETİM ÖNE ALINDI"

Kurier gazetesi ise, konuya ilişkin haberinde Müsteşar Muna Duzdar’ın ATİB’e yönelik mart ayında yapılacak mali denetimin öne alındığını ve hemen yapılacağını söylediğini aktardı.

FETÖ AVRUPA'DA RÜŞVET Mİ DAĞITIYOR?

Almanya'nın ardından Avusturya'dan da böyle bir hamle gelmesi, FETÖ'nün rüşvet dağıtmış olma ihtimalini akıllara getirdi.