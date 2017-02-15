Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TGRT Haber'de Özge Özsağman'ın sunduğu 'Meselenin İçyüzü' programında Cumhurbaşkanlığı sistemi masaya yatırıldı. Cem Küçük ve Cemil Barlas'ın konuşmalarının ardından sinirlenen Av. Cemal Ülgen, diğer konukların şov yaptığını iddia ederek stüdyoyu terk etmek istedi. Bu sırada moderatör Özsağman araya girerek konuklarını sakinleştirmeye çalıştırdı.