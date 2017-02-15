TGRT Haber'de Özge Özsağman'ın sunduğu 'Meselenin İçyüzü' programında Cumhurbaşkanlığı sistemi masaya yatırıldı. Cem Küçük ve Cemil Barlas'ın konuşmalarının ardından sinirlenen Av. Cemal Ülgen, diğer konukların şov yaptığını iddia ederek stüdyoyu terk etmek istedi. Bu sırada moderatör Özsağman araya girerek konuklarını sakinleştirmeye çalıştırdı.
TGRT Haber canlı yayında hararetli tartışma
15.02.2017 - 00:53 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 00:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TGRT Haber'de Özge Özsağman'ın sunduğu 'Meselenin İçyüzü' programında Cumhurbaşkanlığı sistemi masaya yatırıldı. Cem Küçük ve Cemil Barlas'ın konuşmalarının ardından sinirlenen Av. Cemal Ülgen, diğer konukların şov yaptığını iddia ederek stüdyoyu terk etmek istedi.
Etiketler : tgrt haber,
447126 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/447126.aspx
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