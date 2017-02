Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, “Terör örgütleri hep beraber koro hâlinde ‘hayır’ propagandası yapıyorsa, bunun ülkemiz, milletimiz, vatandaşımız için bir işareti var. Terör örgütlerinin ‘hayır’ dediği yerde benim vatandaşlarım aynı safta olmayacaktır” dedi. Başbakan Yıldırım , partisinin grup toplantısında referandum süreci başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirdi. Yıldırım şunları söyledi:

Türkiye muasır medeniyetler seviyesi hedefine ilerlerken mevcut anayasa artık milletin beklentilerini karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu anayasa 1982 model, yolda kalıyor, tekliyor. Hayırcılar, ‘Bir ittirirsek çalışırız belki’ diyor. Çalışmaz kardeşim, milleti boşuna yormayın. Vatandaş 16 Nisan’da sandığa gidecek, darbe ürünü bu anayasayı değiştirecek, evet mührünü vuracak, işi bitirecek.

Hayırcılar ‘hayır kelimesinden sevimli iki şey türetirsek milleti ikna ederiz’ zannediyorlar. Bırakın kelime oyunlarını. Lafla peynir gemisi yürümez. Hele hayırcıların bindiği HDP, PKK, FETÖ gemisi hiç yürümez. Şimdi biz ‘PKK hayır diyor, FETÖ hayır diyor, DEAŞ hayır diyor’ diyoruz. Sırtını PKK’ya yaslamış HDP hayır diyor. Bunlardan ses çıkmıyor, CHP, ‘niye böyle konuşuyorsunuz?’ diyor.

İktidar partisi olarak merak ediyorum; bir hafta sussak muhalefet ne yapacak bilmiyorum. Çünkü bekliyorlar ki hükûmet, AK Parti, bir açıklama yapsın da hemen karşısında bir açıklama yapalım. İktidarın her işine muhalif olmayı marifet sayıyorlar.

BAHARDA ŞAHA KALKARIZ

Döviz kurlarında birkaç hafta için yaşanan hareketlenmenin ardından bazı çevreler kıyameti kopardı. Şimdi ise yüzde 7-8’lik bir iniş yaşandı. Battık, batıyoruz diyen felaket tellalları sus-pus, hiç sesleri çıkmıyor. Küresel dalgalanmalarla başlayan döviz kurundaki oynaklık geçicidir, etkileri çok ama çok sınırlı kalacaktır. İnşallah 2017 baharından itibaren Türkiye her alanda şaha kalkmaya devam edecek. Yaz ile birlikte, havaların ısınmasıyla birlikte ekonomide de demokraside de ülkemizin ayak bağlarının hepsinden kurtulmuş olacağız.

Ankara Arena’da 25 Şubat’ta kampanyanın başlangıcını muhteşem bir katılımla gerçekleştireceğiz. Sağ duyuyu elden bırakmayacağız. Kışkırtmalara ve tahriklere kapılmak yok. Yalan ve iftiralarla ‘hayır’cı blok bu süreci savsaklamaya çalışıyor. Memleketin her yerini gezeceğiz.