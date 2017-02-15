Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

15 Temmuz’da dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’i derdest ederek Akıncılar Üssü’ne götürmeye çalışan ekibin başında olan emir subayı Mehmet Akkurt’u karargâh çıkışında vurarak öldüren üsteğmen C.K. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Savcı Derda Gökmen tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda, o gece Güler’in elleri ve gözleri bağlı şekilde 5 özel kuvvet personeli eşliğinde ellerinde silah olduğu halde cuntacı Mehmet Akkurt ve Ömer Gürsel Çetin tarafından koridorda sürükleyip indirdikleri, araca bindirdikleri kaydedildi. Bu sırada saat 21.30 sıralarında Güler’i güney nizamiyeden çıkarmaya çalışırken, o gece nöbetçi olan Yarbay Osman Tolga Kılınçarslan’ın aracın çıkmasına direndiği, Mehmet Akkurt’un araçtan inerek ‘kapıyı açın, yoksa komutanı vururum’ dedikten sonra 3 el ateş ederek Yarbay Kılınçarslan’ı yaraladığı belirtildi. Kararda, “Bunun üzerine Nizamiye Nöbetçi Subayı Üsteğmen C.K, MP-5 marka silahın tutukluk yapması üzerine beylik tabancasıyla Akkurt’u sol şakak, sol göğüs ve sol bacak bölgelerinden vurmuştur” denildi.

C.K.’nın meşru savunma yaptığı belirtilen kararda şunlar belirtildi: “C.K’nın başkasının yaşam hakkına yönelmiş, gerçekleşen haksız bir saldırıyı o anda hal ve şartlara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile meşru savunma sınırları içinde fiili işlediği anlaşılmıştır.”

Güler’in kaçırılması sırasında direnen Yarbay Kılıçarslan’a ateş ederek yaralayan cuntacı Akkurt’un olay anına dair görüntüleri soruşturma dosyasına eklendi.