Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesin yapılan operasyonlarda gözaltına alınan akademisyenlerden M.N.İ., O.K., E.A., Ö.C., M.G., B.Ö., İ.H.T., A.A., H.D., D.A., V.B., T.G., A.S. ile askerler M.A.E., C.G., N.K. ve ihraç edilen polis G.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Akademisyenler A.E. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri’de 13 akademisyen FETÖ’den tutuklandı
15.02.2017 - 09:17 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’de sürdürülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan 13 akademisyen, 3 asker ve 1 polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler : FETÖ,kayseri,
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