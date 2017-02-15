Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesin yapılan operasyonlarda gözaltına alınan akademisyenlerden M.N.İ., O.K., E.A., Ö.C., M.G., B.Ö., İ.H.T., A.A., H.D., D.A., V.B., T.G., A.S. ile askerler M.A.E., C.G., N.K. ve ihraç edilen polis G.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Akademisyenler A.E. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.