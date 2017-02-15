Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliğinde gerçekleştirilen "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" konulu toplantıya, kentteki iş dünyası örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Vali Vasip Şahin, yaklaşık iki saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, çalışma hayatında mili istihdam seferberliği başlığı altında, İstanbul'daki çalışma hayatının ana aktörleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

İSTANBUL HAZIR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bir istihdam hareketinin başladığını hatırlatan Şahin, "İstanbul, bu istihdam hareketinde çok önemli role sahip şehirlerimizin başında gelmekte. İstanbul, bu sorumluluğunun farkında. Bu farkındalığın gereği olarak da bu harekete en büyük katkıyı vermeye hazırdır. Bugünkü toplantımız da bu minvalde oldu. Getirilen yeni imkanlar, teşvikler ve ülkemizin ekonomik hayatının daha ileri noktaya taşınmasında üzerimize düşen vazifeler ve gerektiğinde yapmamız gereken fedakarlıklarla ilgiliydi." diye konuştu.

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

Herkesin büyük bir heyecanla bu milli seferberliğe katkı verme noktasında birbiriyle yarış halinde olduklarını gördüklerini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"İstanbul, bu görevini vermiş olduğu taahhüdünün daha da üstüne çıkarak, en iyi şekilde yerine getirecektir. Bundan sonra da bu faaliyetlerimiz ve toplantılarımız devam edecek. Sanayicilerimizle, iş adamlarımızla, iş dünyamızla daha fazla bir araya geleceğiz. Tabii burada, bir de şunu özellikle belirtmek isterim ki iş adamlarımızın en büyük ihtiyaçlarından birisi, nitelikli iş gücü ya da çalışacak iş gücü. Bazen vasıfsız da olsa iş gücünü talep ediyorlar. İstihdam noktasında gayretliler. Bu konuda da vatandaşlarınızın en azından işe başladıktan sonra eğitilme imkanının olduğunu bilerek ilgi gösterirlerse zannediyorum, iş gücü ile istihdam gücü daha rahat buluşmuş ve daha verimli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanmış olur."

DEVLET TEŞVİKLERİ CAZİP

İstihdamın sağlanması için sanayici, iş adamları ve kamu yöneticileriyle çok hızlı toplantılar gerçekleştirme kararı aldıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu toplantılar devam ederken, işe yerleştirmelerde başlayacak. Vakit kaybına tahammülümüz yok. Seferberliği bir an önce başlayıp yolunda hızla devam ettirmek durumundayız. Tabii burada özellikle teşvikler ve devlet destekleri konuşuldu. Çünkü çok cazip devlet teşvikleri var. Mesela, 2 bin kusur lira bir işçi için sarf eden bir iş verenimiz bunun 700 kusur lirasını bundan sonra cebinde bırakacak, bin 400 lirasını, sadece çıplak ücret dediğimiz miktarı ödeyecek. Diğerini devlet üstlenecek. Buna benzer pek çok daha önceden başlatılan teşvikler tekrar gündeme getirildi. Asılında görüldü ki çalışma hayatında devlet, gerçekten büyük fedakarlıklar içerisinde. Yeter ki, bir işçiye daha fazla istihdam alanı sağlansın, ihracatımız ve üretimimiz bir kademe daha artırılsın.

İTO 500 BİN TAAHHÜT ETTİ

Milli seferberlikle İstanbul'da kaç kişiye istihdam sağlanacağı konusunda, iş dünyamızın en önemli temsilcilerinden ticaret odamızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıda bir taahhüdü var. Bu 500 bin kişi. Evet İstanbul'u taahhüdü 500 bin kişidir. Bunun üzerine ne kadar çıkabilirsek kendimizi o derece başarılı saymış olacağız."

TOPBAŞ: 2017'NİN İKİNCİ YARISI TÜRKİYE'NİN CİDDİ BİR HAMLESİ HALİNE GELECEKTİR

Kadir Topbaş ise konuşmasında kent ekonomisinin önemine değinerek İstanbul'un da Türkiye'nin iktisadi açıdan başkenti olduğuna vurgu yaptı. Topbaş, "Türkiye ekonomisini güçlendirme adına özellikle İstanbul'daki işadamlarımızın, yatırımcıların daha aktif olmaları arzu edilmektedir. Bu süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. İnşallah 2017'nin ikinci yarısı ekonomide Türkiye'nin ciddi bir hamlesi haline gelecektir. Belediye olarak çok ciddi yatırımlar yapmaktayız. Bu yatırımlar aynı zamanda istihdam demektir" dedi.

ÇAĞLAR, İTO'NUN SEFERBERLİK ÇALIŞMASINA 400 BİN ÜYEYLE KATILACAĞINI AÇIKLADI

İTO Başkanı İbrahim Çağlar da İTO'nun 400 binin üzerinde üyesi bulunduğunu bu milli seferberlik çalışmasına da üyelerinin canı gönülden katılacaklarına olan inancını dile getirdi. Çağlar, "Bu seferberlik yarışında istihdam sağlandığında aynı zamanda piyasalarımızı daha da hareketlendirecektir. Sayin valimizin başkanlığında önemli kararlar aldık ve bunlar sıkı bir şekilde takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

İSO BAHÇIVAN: İŞ DÜNYASINDA BU HEYECANI FAZLASIYLA GÖRÜYORUZ

Son dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın açıkladığı teşvikler yeni bir heyecan oluşturduğunu kaydederek, "Bütün sanayicilerimizle iş dünyasında bu heyecanı fazlasıyla görüyoruz. İnşallah bu yıl bu hareketliliklerle beraber tekrar olumlu bir dönüş işareti verecek" diye konuştu.