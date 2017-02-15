Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Çaldıran Belediye Başkanı Faruk Demir evinde gözaltına alındı. Yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demir, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Çaldıran Belediye Başkanı Demir gözaltına alındı
15.02.2017 - 10:18 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Faruk Demir gözaltına alındı.
Etiketler : Çaldıran Belediye Başkanı,
447207 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/447207.aspx
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