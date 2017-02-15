Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Çaldıran Belediye Başkanı Faruk Demir evinde gözaltına alındı. Yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demir, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.