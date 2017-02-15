Adana İl Emniyet Müdürlüğü ve Adana Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 2017 yılı Ocak ayında il genelinde yapılan denetimlerde 156 bin 966 araç kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 2 bin 317 araç trafikten men edilirken 284 sürücünün ehliyetine el konuldu.Alınan önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 474 maddi hasarlı, 356 yaralamalı ve 3 ölümlü olmak üzere toplam 833 trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Gerçekleşen kazalarda 565 kişinin yaralandığı 3 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.