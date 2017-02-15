Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ve Adana Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 2017 yılı Ocak ayında il genelinde yapılan denetimlerde 156 bin 966 araç kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 2 bin 317 araç trafikten men edilirken 284 sürücünün ehliyetine el konuldu.Alınan önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 474 maddi hasarlı, 356 yaralamalı ve 3 ölümlü olmak üzere toplam 833 trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Gerçekleşen kazalarda 565 kişinin yaralandığı 3 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.