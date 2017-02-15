Adana İl Emniyet Müdürlüğü ve Adana Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 2017 yılı Ocak ayında il genelinde yapılan denetimlerde 156 bin 966 araç kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 2 bin 317 araç trafikten men edilirken 284 sürücünün ehliyetine el konuldu.Alınan önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 474 maddi hasarlı, 356 yaralamalı ve 3 ölümlü olmak üzere toplam 833 trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Gerçekleşen kazalarda 565 kişinin yaralandığı 3 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.
Adana’da 2 bin 317 araç trafikten men edildi
15.02.2017 - 10:52 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da 2017 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 2 bin 317 araç trafikten men edildi.
Etiketler : Adana,trafikten men,
447220 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/447220.aspx
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