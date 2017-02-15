Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane’nin kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Vali Okay Memiş ile Belediye Başkanı Ercan Çimen’e tebrik telgrafı gönderdi.
Erdoğan'dan Gümüşhane’nin kurtuluş yıldönümü tebriği
15.02.2017 - 11:43 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane’nin kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Vali Okay Memiş ile Belediye Başkanı Ercan Çimen’e tebrik telgrafı gönderdi.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,gümüşhane,
447255 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/447255.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER