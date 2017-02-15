39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 5’i sağlık kontrolüne getirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kontrolden geçirilen yabancı uyruklu 3’ü kadın 5 zanlı, adliyeye sevk edildi.