39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 5’i sağlık kontrolüne getirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kontrolden geçirilen yabancı uyruklu 3’ü kadın 5 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Reina zanlıları adliyeye sevk edildi
15.02.2017 - 12:01 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yılbaşı gecesi Reina isimli gece kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Reina zanlıları,
447283 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/447283.aspx
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