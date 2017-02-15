Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Erzincan Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliğinde çalıştıkları belirlenen 32 zanlı gözaltına alındı.ByLock kullandıkları iddia edilen 20 şüpheli mahkemece tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.