Jeffrey, DEAŞ’ın ilk Avrupa sorumlusu. Jeffrey’in Avrupa’dan topladığı elemanlar Suriye ve Irak’ta eğitime tabi tutulup eylemlere katılıyordu.
DEAŞ’a Avrupa’dan eleman toplama sorumlusu yakalandı
15.02.2017 - 13:37 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DEAŞ’ın Avrupa’daki terör olaylarının planlayıcısı ve Avrupa’dan örgüte eleman toplama görevlisi Ebu İbrahim El Fransi lakablı Jonathan Jeffrey, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da yakalandı.
Etiketler : DEAŞ,
447333 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/447333.aspx
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