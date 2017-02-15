Ankara’da 2 İstanbul’da ise 1 kişi öldürmekten tutuklu bulunan Atalay Filiz’in İstanbul’daki davası Kartal Anadolu Adalet Sarayı’ndaki 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 3 kişinin katili olan ve günler süren çalışmanın sonucunda İzmir’de yakalanan Atalay Filiz, duruşmada psikolojik olarak kendini iyi hissetmediğini söyledi. Bu yüzden savunma yapmayan Atalay Filiz’in tutukluluk halinin davamına karar verilirken, duruşma ise 5 Mayıs tarihine ertelendi.
Atalay Filiz davası ertelendi
15.02.2017 - 14:50 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 14:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara ve İstanbul’daki 3 cinayetin zanlısı Atalay Filiz’in davası İstanbul Anadolu Adalet Sarayında görüldü. Dava 5 Mayıs’a ertelendi.
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447352 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/447352.aspx
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