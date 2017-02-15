Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da 2 İstanbul’da ise 1 kişi öldürmekten tutuklu bulunan Atalay Filiz’in İstanbul’daki davası Kartal Anadolu Adalet Sarayı’ndaki 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 3 kişinin katili olan ve günler süren çalışmanın sonucunda İzmir’de yakalanan Atalay Filiz, duruşmada psikolojik olarak kendini iyi hissetmediğini söyledi. Bu yüzden savunma yapmayan Atalay Filiz’in tutukluluk halinin davamına karar verilirken, duruşma ise 5 Mayıs tarihine ertelendi.