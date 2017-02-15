Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak, yürütülen soruşturmalar kapsamında ilimiz merkezinde gözaltında bulunan bir jandarma üsteğmen, bir jandarma astsubay ve bir polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.
Tunceli’de 2 asker ve bir polis tutuklandı
15.02.2017 - 14:52 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 14:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde 2 asker ve bir polis tutuklandı.
Etiketler : Tunceli,
447353 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/447353.aspx
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