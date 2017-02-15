‘PKK terör örgütüne üye ve örgüt propagandası yapmak’ suçlarından dolayı hakkında gözaltı kararı verilen Çaldıran Belediye Başkanı Demir, sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Demir, tutuklanarak ceza evine gönderildi. 