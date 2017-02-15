‘PKK terör örgütüne üye ve örgüt propagandası yapmak’ suçlarından dolayı hakkında gözaltı kararı verilen Çaldıran Belediye Başkanı Demir, sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Demir, tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Çaldıran Belediye başkanı tutuklandı
15.02.2017 - 16:04 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çaldıran Belediye Başkanı Faruk Demir tutuklandı.
Etiketler : Van,
447380 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/447380.aspx
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