Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Diyarbakır-Lice karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Duru Jandarma Karakolu civarında içinde yolcu bulunan minibüse, ateş açıldı. Şoförün haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma ekipleri, araçta yaptıkları incelemenin ardından minibüsü karakola çekerken, yolcular ve şoförün ifadelerine başvurdu. Ön cama bir arka cama da 4 kurşunun isabet ettiği olayın ardından şoför ve yolcular başka bir araca nakledildi.

Olayın ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılırken, karakol önlerinde kontrol noktası oluşturuldu.