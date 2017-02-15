Olay, Diyarbakır-Lice karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Duru Jandarma Karakolu civarında içinde yolcu bulunan minibüse, ateş açıldı. Şoförün haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma ekipleri, araçta yaptıkları incelemenin ardından minibüsü karakola çekerken, yolcular ve şoförün ifadelerine başvurdu. Ön cama bir arka cama da 4 kurşunun isabet ettiği olayın ardından şoför ve yolcular başka bir araca nakledildi.
Olayın ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılırken, karakol önlerinde kontrol noktası oluşturuldu.
Diyarbakır'da yolcu minibüsünü kurşunladılar
15.02.2017 - 16:31 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır-Lice arasında yolcu taşımacılığı yapan bir minibüse, açılan ateş sonucu kurşun isabet etti.
Olay, Diyarbakır-Lice karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Duru Jandarma Karakolu civarında içinde yolcu bulunan minibüse, ateş açıldı. Şoförün haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma ekipleri, araçta yaptıkları incelemenin ardından minibüsü karakola çekerken, yolcular ve şoförün ifadelerine başvurdu. Ön cama bir arka cama da 4 kurşunun isabet ettiği olayın ardından şoför ve yolcular başka bir araca nakledildi.
Etiketler : diyarbakır,lice,minibüs,kurşun,haberler,
447397 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/447397.aspx
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