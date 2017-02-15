Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Dulkadiroğlu ilçesi, Dulkadiroğlu ve Şeyhadil mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu satıcısı oldukları ileri sürülen Ufuk A. (21) ve Özkan Ç. (38) gözaltına alındı.Şüpheliler ile birlikte 50 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta 2 torbacı gözaltına alındı
15.02.2017 - 16:43 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda ‘torbacı’ diye tabir edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Kahramanmaraş,
447398 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/447398.aspx
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