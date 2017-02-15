Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Dulkadiroğlu ilçesi, Dulkadiroğlu ve Şeyhadil mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu satıcısı oldukları ileri sürülen Ufuk A. (21) ve Özkan Ç. (38) gözaltına alındı.Şüpheliler ile birlikte 50 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.