Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altınbaş ile telefon irtibatı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

SALDIRGANLA TELEFON İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın talimatıyla, Altınbaş ile telefon irtibatı tespit edilen E.B'yi gözaltına aldı.Şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.Soruşturma kapsamında halen 2'si polis memuru 3 kişi tutuklu bulunuyor.