Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Fetih El Şam-Nusret Cephesi terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Fetih El Şam-Nusret Cephesi terör örgütü üyesi bir şahsın 05 Temmuz 2015'te Kilis üzerinden Suriye'ye giderek 4 ay çatışma bölgelerinde örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü, örgüt mensupları ile irtibat kurarak, Muş'tan eleman aktarımı sağladığı tespit edilmiştir. Şahıs, Suriye'deki çatışma bölgesine tekrar gitmek için hareket edeceği esnada 05 Şubat 2017'de yakalanmıştır. Yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü elebaşı tarafından yazılmış kitap ile şahsın Suriye'de savaşırken çekilmiş fotoğraflarının da yer aldığı dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Şahıs çıkarıldığı adli mercilerce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmış ve şahıs ile irtibatlı olan bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."



Açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelenin süreceği vurgulandı.