Operasyonda, görevden uzaklaştırılan Vali Yardımcısı Manisa gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve görevden uzaklaştırılan Manisa, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen Manisa, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Manisa'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Dün görevden alındı, bugün de gözaltına!
15.02.2017 - 18:04 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, görevden uzaklaştırılan Vali Yardımcısı Cüneyt Manisa gözaltına alındı.
Etiketler : Cüneyt Manisa,Cüneyt Manisa haberleri,gözaltı,
447426 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/447426.aspx
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