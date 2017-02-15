Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Özdaban, FETÖ soruşturması kapsamında 7 albayla birlikte 16 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafından gözaltına alınmış ve Ankara'ya getirilmişti.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdaban'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etmişti.

İtiraz üzerine gözaltına alınarak Ankara Adliyesi'ne getirilen Özdaban, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulandı. Özdaban'ın tutuklanmasına karar verildi.

UZUN SÜRE GÜL'E YAVERLİK YAPTI

Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yapmıştı.

SERBEST KALAN SON YAVERDİ

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaverlik yapan 5 isim de gözaltına alınmıştı. Bunlar arasında daha sonra tutuklanan Başyaver Albay Ali Yazıcı, 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın Marmaris'teki yerini bulmak için büyük çaba sarf etmiş, ancak bulamamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin ardından yaverlik kurumunu tamamen iptal etmişti.