Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın başkenti Bağdat’ta bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 12 kişinin öldüğü, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Bağdat emniyetinden Yüzbaşı Nezhan el-Hızır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat’ın doğusundaki Es-Sadr Kenti semtinin El-Hubeybiyye bölgesindeki otomobil galerileri yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 12 kişinin öldüğünü, yaklaşık 30 kişinin yaralandığını belirtti.



Hızır, bölgede bulunan araç ve dükkanlarda hasar meydana geldiğini ifade etti.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Musul'da halk pazarına saldırı

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'ın halk pazarına düzenlediği saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.



Terörle mücadele birliğinde görevli albay Rakan el-Ömeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün, insansız hava aracıyla kentin doğusundaki Nebi Yunus bölgesinde yer alan pazara iki roketle saldırı düzenlediğini belirtti.



Saldırı sonucu 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirten Ömeri, örgütün son zamanlarda, yaşam merkezlerine yönelik saldırılarını artırdığını kaydetti.



Ömeri, DEAŞ'ın, emniyet güçlerinin güvenlik sıkıntılarını çözme konusundaki yetersizliğinden faydalanarak bu tür saldırıları düzenlediğini ve kurtarılmış bölgelerde normal hayat akışını aksatmaya çalıştığını dile getirdi.



- Güvenlik güçlerinin vatandaşlara haksız muamele ettiği iddiası

Öte yandan Ninova milletvekili Ferah es-Serrac ise yaptığı yazılı açıklamada, Ninova'da kurtarılmış bölgelerde bazı güvenlik güçlerinin vatandaşları kanunsuzca gözaltına aldığına ve yüksek meblağlar karşılığında serbest bıraktığına ilişkin bazı şikayetlerin kendisine ulaştığını dile getirdi.



Konuyla ilgili araştırma başlattığını aktaran Serrac, güvenlik birimleri arasında yer alan ve silahlı güçlerin kahramanca başarılarını karalamanın yanı sıra milli birlik ve beraberliğin zayıflatılmasını hedefleyen bu unsurların araştırılmasını istedi. Serrac, güvenlik güçlerinin vatandaşlara yönelik muamelelerinin geliştirilip, güçlendirilmesi, geçmişte yapılan hataların onarılarak, güven kazanılması gerektiğini ifade etti.



Serrac ayrıca, başta gıda ve tıbbi malzeme eksikliği olmak üzere temel yaşam ihtiyaçlarının kısıtlı olması nedeniyle Ninova'nın sağ kesimindeki sivillerin insani durumlarının çok kötü olduğunu aktardı.



Yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere sivillere yönelik bir felaketin her an gerçekleşebileceği konusunda uyaran Serrac, hükümetin ve uluslararası toplumun, kentin DEAŞ'tan kurtarılması çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğini vurguladı.