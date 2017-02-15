Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son duruşmada savcı, tüm sanıkların beraatini istemişti. Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan Ahmet Şık, "Cemaat kumpasıyla sanığı haline getirildiğim davaya 'FETÖ propagandası yaptığım' iddiasıyla tutuklu olarak geldim" dedi.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da hayatını kaybeden MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'na dikkat çekerek, "Bu dava her şeyden önce bir cinayet davasıdır" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyanın kapsamlı oluşu ve iki yeni üye hakimin atanmış olması gerekçeleriyle duruşmayı 12 Nisan'a erteledi.