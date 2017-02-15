Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile İran arasında yeni sınır kapılarının açılmasını ön gören kanun tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun tasarısına göre, uluslararası yolcu, eşya ve araç trafiğinde kullanılacak güzergah sayısını arttırmak amacıyla, Dilucu-Maku Kara Hudut Kapısı ve Kapıköy-Razi Kara Hudut Kapısı faaliyete geçirilecek.