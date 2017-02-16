Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'li mevkidaşı James Mattis ile yaptığı görüşmede, SDG adı altında örgütlenen PYD/YPG'nin Suriye'de operasyonlarda kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Terörle mücadele operasyonları, bu şekilde başarılı olamaz; bir terör örgütü, başka terör örgütüne tercih edilemez." dedi.

Işık, Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. İkili görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Işık, yeni ABD Savunma Bakanı Mattis ile ilk kez bir araya geldi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çok yakın ve sıcak bir havada gerçekleşen ikili görüşmede, her iki bakan bütün önemli meseleleri samimiyetle değerlendirdi.

Bu ilk görüşmenin ardından düzenli bir şekilde diyalog kurmayı ve temasları sıkılaştırmayı kararlaştırdan bakanlar, bugünkü NATO Savunma Bakanları Toplantısı oturumlarında müzakere edilen konularda, Türk ve ABD tarafının tutumlarının büyük ölçüde benzeştiği saptamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanı Mattis, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ABD ve koalisyon güçlerinin Türkiye'ye daha fazla destek sağlayacaklarını teyid etti.

Bakan Işık da SDG adı altında örgütlenen PYD/YPG'nin Suriye'de operasyonlarda kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Terörle mücadele operasyonları, bu şekilde başarılı olamaz; bir terör örgütü, başka terör örgütüne tercih edilemez." dedi.

Bakan Işık, temasları kapsamında ayrıca, İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores Cospedal Garcia, İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti, İngi̇ltere Savunma Bakanı Michael Fallon ve Fransa Savunma Bakanı Jean-yvers Le Drian ile de görüştü.