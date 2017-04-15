Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güçlü bir Türkiye için çıkılan bu yolda 2017 Diyarbakır referandum sonuçları yarın akşam saatlerinde hemen açıklanacak. Diyarbakır’da referandum sonuçları ne oldu? ne olacak derken bir anda 16 Nisan akşamı bu sorular cevabını bulacak. Diyarbakır’ın Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur, Yenişehir ilçelerinin referandum sandıklarından hayır oranı mı evet oranı mı yüksek çıkacak. Her şey tamamlandı. Yarın dakika dakika eksiz bir şekilde Diyarbakır referandum sonuçlarını görebileceksiniz. Aman oyum yanlış yaparsam geçersiz olacak diye endişeye düşenler için referandumda oy kullanırken nelere dikkat etmesi gerektiği de haberimizde. Adım adım okuyabilirsiniz.Tüm tarafları tavrı net oyu belli ama son güne kadar kararsız olanlar ne olacak? Referandumda evet mi hayır mı? diyecek bilinmiyor. Diyarbakırlılar evet mi diyor hayır mı? Diyarbakır referandum sonuçlarını sorgula. 2017 referandum sonuçlarından hiçbir detayı atlamamak için turkiyegazetesi.com.tr takipte kalın.

İŞTE İLK SONUÇLAR

16 Nisan referandum için ilk sonuçlar gelmeye başladı. 3 büyükşehir dışında en çok merak edilen büyükşehirlerin başında gelen Diyarbakır Evet oyları yüzde 34.1 olurken hayır oyları 65.9 oldu. İlk sonuçlardaki oranların değişmesi bekleniyor.

Diyarbakır'da oy kullanılan tüm ilçelerin listesi

Bağlar

Bismil

Çermik

Çınar

Çüngüş

Dicle

Eğil

Ergani

Hani

Hazro

Kayapınar

Kocaköy

Kulp

Lice

Silvan

Sur

Yenişehir

Diyarbakır nüfusu 2016 yılına göre 1.673.119'dir. Bu nüfus, 844.011 erkek ve 829.108 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,45 erkek, %49,55 kadındır.

DİYARBAKIR 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Toplam seçmen: 959.078

Kullanılan oy sayısı: 814.937

Katılım oranı: % 84,97

AK Parti: % 21,37

CHP: % 1,56

MHP: % 0,64

HDP: % 72,79



DİYARBAKIR 2017 REFERANDUM SONUÇLARI

Toplam seçmen: 959.078

Kullanılan oy sayısı: 814.937

Katılım oranı: % 84,97

AK Parti: % 21,37

CHP: % 1,56

MHP: % 0,64

HDP: % 72,79



DİYARBAKIR 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Toplam seçmen: 959.078

Kullanılan oy sayısı: 814.937

Katılım oranı: % 84,97

AK Parti: % 21,37

CHP: % 1,56

MHP: % 0,64

HDP: % 72,79





YSK'DAN OYLAMA AÇIKLAMASI

"Son günlerde özellikle sosyal medyada seçmenlerin Halkoylamasında “TERCİH” mührünü oy pusulasında “EVET” veya “HAYIR” yazılarının üzerine basmamaları gerektiği yoksa oyların geçersiz sayılacağı yönünde asılsız ve yanlış haberler dolaşmaktadır.

Birleşik oy pusulasında “EVET” için beyaz, “HAYIR” için kahverengi bölümler ayrılmıştır.”TERCİH” mührünün bu bölümlerden sadece birine (yazının üstüne de denk gelse) basılması yeterlidir.

Kamuoyuna duyurulur."

REFERANDUM HALK OYLAMASI NEDİR?

Referandum, Anayasa değişikliği, yasaların kabulü veya önemli devlet meselelerinde halkın yapılacak değişikliklere karşı iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Referandumda halka yapılacak değişikliğin istenip istenmediği sorulmaktadır ve çıkan oylama sonuçlarına göre de yapılması planlanan değişiklik yürürlüğe girer veya iptal edilir.

İlk defa 1789’da Fransız İhtilali sonucunda kullanılan bu sistemle yapılacak değişiklik için halkın onayı alınır. Eğer halk onaylamazsa değişiklik yapılmaz. Çıkarılacak veya değiştirilecek kanun/yasaların halkın iradesine sunulması ABD ve İsviçre ülkelerinde temel bir prensip olarak kabul edilmiştir.

Ülkemizde de yakın tarihte 2007’deki Türkiye Anayasa değişikliği referandumu yapılmış ve %68.95’lik oy oranıyla yapılan Anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Aynı zamanda 2010’da yapılan 26 maddelik Anayasa değişiklik referandumunda %57.88’lik oy oranıyla yapılan değişiklik yine kabul edilmiştir.

Madde 1 Tarafsız yargı: Anayasa’nın yargı yetkisiyle ilgili 9. maddesinde yer alan ‘yargının bağımsızlığı’ ilkesine ‘tarafsızlık’ ilkesi de ekleniyor. Bu konuda herhangi bir tartışma olmadığından bu madde, mecliste iki turda en fazla kabul oyu alan düzenleme oldu.

Madde 2 600 vekil: 550 olan milletvekili sayısı 600’e çıkarılıyor. Bazı gözlemciler bunun seçim sisteminde de daha sonra bir değişiklik yapılacağına işaret ettiği fikrinde...

​Madde 318’inde vekil: 25 olan milletvekili seçilme yaşı 18’e indiriliyor. Milletvekili adaylık niteliklerinden ‘askerliğini yapmış olmak’ şartı çıkarılıyor ve ‘askerlikle ilişiği olmama’ ilkesi getiriliyor.

Madde 4 Yeniden 5 yıl: 2007’de 5 yıldan 4 yıla indirilen milletvekilliği süresi yeniden 5 yıla çıkarılıyor. Böylece yasama üyelerinin süresi cumhurbaşkanına eşitleniyor. TBMM ve cumhurbaşkanı seçimi aynı gün yapılacak.

Madde 5 Denetim yetkisi daralıyor: Meclis’in görev ve yetkileri yeniden düzenleniyor. Meclisin ‘Bakanlar Kurulu’nu ve bakanları denetleme yetkisi’ kaldırılıyor. KHK çıkarma yetkisi ise Bakanlar Kurulu'ndan alınıp ‘kararname’ normuyla cumhurbaşkanına veriliyor.

Madde 6 Gensoru yok: Meclis’in denetim yollarından hükümet ve bakanlar hakkında gensoru verme ve bakanlara sözlü soru yöneltme mekanizmaları kaldırılıyor. Bakanların meclise gitme zorunluluğu kalkacak, vekiller bakanlara ancak yazılı soru sorabilecek.

Madde 7 Partili cumhurbaşkanı: Cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığını düzenleyen 101’inci maddeden ‘tarafsızlık’ ifadesi çıkarılıyor. “Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir” ilkesi kaldırılıyor.

Madde 8 Kararnameyle yürütme: "Devlet başkanı" unvanı anayasaya giriyor. Cumhurbaşkanına kararname yetkisi veriliyor. Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri, siyasi haklar ve yasalarla anayasada özel olarak belirtilen konular kararname yetkisi dışında kalıyor.

Madde 9 400 oy ile Yüce Divan: Cumhurbaşkanının yargılanması için 600 sandalyeli mecliste 301 imzayla soruşturma önergesi verilmesi, 360 oyla soruşturma açılmasına karar verilmesi ve 400 gizli oyla Yüce Divan’a gönderme kararı alınması gerekiyor.

Madde 10 Yardımcılar ve bakanlar: Cumhurbaşkanı istediği sayıda yardımcı atayabilecek. Yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme niteliği taşıyanlar arasından atanacak. Cumhurbaşkanı yetkilerine ve dokunulmazlık haklarına sahip olacaklar.

Madde 11 Başkan TBMM'yi feshedebilir: Cumhurbaşkanı hiçbir şarta bağlı olmaksızın seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Meclis seçimi yenilenirse cumhurbaşkanı seçimi de aynı gün yenilenecek. Ayrıca meclis de 360 oyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek.

Madde 12 Sıkıyönetim gibi OHAL: Sıkıyönetim ifadesi anayasadan çıkarılıyor. Sıkıyönetim ilanı gerektiren şartlar büyük ölçüde olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının içine taşınıyor. OHAL ilan yetkisi cumhurbaşkanına geçiyor.

Madde 13 Askeri yargıya son: Askeri mahkemeler, 103 yıl sonra Türk hukuk sisteminden çıkıyor. Anayasa yargısı, idari yargı, askeri ceza yargısı ve adli yargı olarak dört kola ayrılan Türk yargı sistemi, artık üç koldan oluşacak. Savaş hali dışında askeri mahkemeler olmayacak.

Madde 14 HSYK ve yüksek yargıda iktidar ağırlığı: Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve HSYK'nın yapıları değişiyor. Bu değişiklikle yürütme ve yasama erkleri yargı üstünde belirleyici olacak. Örneğin bugün 22 HSYK üyesinden 5'ini belirleyen cumhurbaşkanı, yeni sistemde 13 üyeden 6'sını atayacak. Kalanları meclis seçecek.

Madde 15 Bütçe yetkisi: Cumhuriyet kurulduğundan beri ülke bütçesini bakanlar kurulu hazırlayarak Meclis’e sunuyor. Ancak Anayasa değişikliği teklifi referandumda kabul edilirse, bütçeyi artık cumhurbaşkanı hazırlayacak ve Meclis’e gönderecek.

Madde 16 Başbakan yok: Başbakanlık makamı kaldırılıyor, 'yürütme yetkisi ve görevi' tek başına cumhurbaşkanına veriliyor. Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) özel şirketler dışında neredeyse ülkedeki tüm kurumları ‘idari bir başsavcı’ gibi soruşturma yetkisi veriliyor.

Madde 17 Seçimler: Yeni sisteme göre cumhurbaşkanı ve TBMM’nin birlikte seçildiği ilk sandık 3 Kasım 2019’da kurulacak. Ancak Meclis’in bu tarihten önce erken seçim kararı almasının önünde hiçbir engel yok.

Madde 18 Genel başkanlık: Teklif, referandumda kabul edilirse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren hemen AK Parti'ye dönüp genel başkan olabilecek.

Nerede, hangi sandıkta nasıl öğrenilecek?

Nerede ve hangi sandıkta oy kullanılacağı, adresinize gönderilen seçmen bilgi kâğıdında yer alıyor. Seçmen bilgi kağıdı elinize ulaşmadıysa; Seçmen Portalı, e-Devlet kapısı veya Mobil Uygulamadan kendinizin ve sizle aynı hanede oturanların oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilirsiniz.

Referandum hangi saatler arasında sürecek?

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, G.Antep, Giresun, G.Hane, Hakkâri, Kars, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Ş.Urfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, İğdır ve Kilis'te saat 07.00-16.00 arasında, diğer illerde saat 08.00-17.00 arasında.

Adres kaydı olmayanlar da oy kullanabilir mi?

MERNİS Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar, haklarında verilen kısıtlama kararı temyizde kesinleşenler, kamu hizmetlerinden yasaklılar, silah altındaki er ve erbaş, askeri öğrenciler ile taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler oy kullanamayacak.

Nasıl oy vereceksiniz?

Sandık kurulunca size verilen, beyaz üzerine "Evet", kahverengi üzerine "Hayır" ibareleri olan birleşik oy pusulası ve "Tercih" mührünü alarak kapalı oy verme kabinine gireceksiniz. Mührü, oy pusulasında tercih ettiğiniz kısmın üzerine bastıktan sonra zarfa koyarak oy sandığına atacaksınız. Oyunu kullanan seçmen, mührü sandık kurulu başkanına geri verecek.

Sürücü belgesi ile oy verilebilir mi?

T.C kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, ehliyet, ve askerî kimlik kartı gibi kimliği tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyle oy verebilirsiniz.

Engelli seçmenlere yardım edilebilir mi?

Görme engelliler, ve bedensel engelli açıkça belli olanlar aynı seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecek.