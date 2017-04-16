Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 referandum sonuçları, evet hayır oy oranları belli olur olmaz turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak. Türkiye bu sabah Anayasa'da 18 maddelik değişim için sandık başına gitti. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için sabah saatlerinde başlayan referandumda oy verme işlemi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ve CHP lideri Kılıçdaroğlu da oylarını kullandı. Saatler 17.00'ı gösterirken referandumda oy verme işlemi tamamen kapandı. Oy verme işleminin ardından evet-hayır oylarının sayımına geçildi. Referandumdan dolayı radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00’e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Doğu ve Güneydoğu illerinde oy verme işlemi Batı illerine göre daha erken bitti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş için Türkiye bugün referanduma gitti. Saatler içinde açıklanması beklenen referandum sonuçları açıklanır açıklanmaz turkiyegazetesi.com.tr adresinden anında öğrenebileceksiniz. İşte 2017 referandum sonuçları, evet- hayır oy oranları ile ilgili merak edilen detaylar...

​NELER DEĞİŞECEK...

İşte Meclis’ten geçerek halk oylamasına sunulan anayasa değişikliğinin siyasi, sosyal ve ekonomik hayata getireceği yenilikler:

∂ Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini içeren 18 maddelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre, milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak, milletvekili seçilebilme yaşı 25’ten 18’e indirilecek.

∂ TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek.

∂ Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5’ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen tarafından aday gösterebilecek.

∂ Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

∂ Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenecek.

∂ TBMM, üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte gerçekleştirilecek.

∂ Cumhurbaşkanının, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi hâlinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis, seçimlerin yenilenmesine karar verirse cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek. Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 17’den 15’e düşürülecek.

∂ TBMM’nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019’da birlikte yapılacak.

Hile ile ‘oy’un cezası ağır

∂ Sandık kurullarının toplanmasını engellemeye 2 yıldan 5 yıla kadar; bu silahla yapılıyorsa en az 3 yıl, birden fazla kişi tarafından gerçekleştiriliyorsa 15 yıla kadar hapis verildiğini,

∂ Bir kişinin oy kullanmasını engelleyenlere 1 yıldan 4 yıla kadar, bunu cebir ve şiddet kullanarak yapanlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verildiğini,

∂ Oyunu kullandıktan sonra sandık başından ayrılmayan ve seçmene telkinde bulunanların 3 aydan 1 yıla kadar hapisle yargılandığını,

∂ Başkasının adına oy kullanmaya teşebbüs edene ve mükerrer oy kullanmaya çalışana 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verildiğini,

∂ Oy zarfını çalmaya çalışmanın 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasının olduğunu,

∂ Gelmeyen seçmenin yerine oy kullanmaya teşebbüs eden sandık kurulu üyesinin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası aldığını,

∂ Tutanakları değiştirenlere 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verildiğini biliyor musunuz?