Bazı sandık kurullarının seçmene mühürsüz oy pusulası ve zarf verdiği iddialarını ele alan YSK, sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verdi.
YSK'dan flaş açıklama
16.04.2017 - 17:19 | Son Güncelleme: 16.04.2017 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YSK, sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verdi.
Etiketler : ysk,sandık,seçmen,mühür,
465253 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/465253.aspx
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