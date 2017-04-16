Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TGRT Haber, TGRT EU, TGRT Belgesel, TGRT FM ortak yayınıyla Türkiye'de referandum sonuçlarının nabzını tutuyor.. Türkiye geleceğini oyladığı bu günde TGRT Haber ve İHA Türkiye ve dünyanın her yerinden canlı yayınlarla izleyicilerine büyük kolaylık sunuyor. Bu seçim siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olacak. Bu kritik düzlükte Türk halkının seçimi İhlas Medya organları tarafından anlık verilerle ve en heyecanlı analizlerle izleyicinin ekranlarına getiriliyor. Uzun süredir halk oylaması için hazırlık yapan TGRT Haber, sonuçlarını Türkiye'ye anbean duyuruyor. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) 81 ildeki yaygın muhabir ağı sayesinde açılan sandık sonuçları saat 18.00’den itibaren TGRT Haber’de bulunan ‘pasta’lara dağıtıyor. Kanalın deneyimli sunucuları haber stüdyosunda tüm Türkiye’den canlı bağlantılarla seçim sonuçlarını süratle ekrana yansıtıyor.

#ReferandumdaTGRTdeyiz

TGRT Haber seçim günü sadece sonuçları en hızlı şekilde vermekle yetinmeyecek, Türkiye’de bir ilk olan online Twitter uygulaması ile de rakiplerine büyük bir fark atıyor. Vatandaşların #ReferandumdaTGRTdeyiz etiketi üzerinden yazdığı bütün mesajlar anında ekranda olacak.

TGRT HABER VE İHA 81 İLDE

TGRT HABER VE İHA SEÇİMİNİN NABZINI 81 İLDEKİ CANLI YAYINLARLA TUTUYOR!

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'NİN SEÇİMLERİNDE

TGRT Haber ve İHA 16 merkezden canlı yayın yapıyor.